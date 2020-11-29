العدواني يشارك كمتحدث رئيسي بالأكاديمية الأولمبية القطرية

يشارك هشام العدواني كأحد المتحدثين الرئيسيين بدورة إعداد مدربي التثقيف الأولمبي بواسطة النظام المرئي عن بعد ، والتي تنظمها الأكاديمية الأولمبية القطرية ، أحد المؤسسات التعليمية الرائدة في المجال الرياضي الأولمبي.

حيث تستمر الدورة لمدة ٥ أيام في الفترة من ٢٩ نوفمبر إلى ٣ ديسمبر ٢٠٢٠م ، في اليوم الأول منها يقدم الدكتور علي البكري رئيس قسم التطوير الرياضي بالأكاديمية الأولمبية القطرية محاضرة بعنوان “نبذة عن القيم والمبادئ الأولمبية في المؤسسات الرياضية”.

وسيتحدث العدواني لمدة ثلاثة أيام عن مواضيع مختلفة حيث سيبدأ في اليوم الثاني بعرض “برنامج تعليم القيم الأولمبية” التي تبنته اللجنة الأولمبية الدولية منذ ٢٠٠٧ وتم تحديث البرنامج في عام ٢٠١٧.

وفي اليوم الثاني له والثالث بالدورة سيقدم هشام العدواني الدليل الإرشادي الخاص “تدريب المدربين القائمين على برنامج تعليم القيم الأولمبية” .أما في اليوم الرابع للدورة سيتحدث العدواني عن بعض “التجارب في التعليم الأولمبي المطبقة في دول العالم”.اليوم الأخير للدورة تقدم الدكتورة ايمان بوشوارب محاضرة مهمة بعنوان “تطبيقات القيم الأولمبية في حصة التربية الرياضية”.

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