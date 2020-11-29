اليوم انطلاق أولى مسابقات أدب الخيل لهذا الموسم بالرحبة

بمشاركة 44 خيلا تتنافس في أربع فئات تنطلق مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة الثالثة عصرا أولى مسابقات أدب الخيل للموسم 2020/2021م التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد العماني للفروسية وذلك بميدان مزرعة الرحبة بولاية بركاء، وسوف تشهد المسابقة مشاركة مجموعة من الخيول وصل عددها إلى 44 خيلا من مختلف وحدات الخيالة الحكومية والإسطبلات الخاصة، حيث تشمل المسابقة أربع فئات الفئة الأولى هي الفئة المفتوحة بمشاركة 7 خيول والفئة الثانية الفئة المتوسطة بمشاركة 9 خيول والفئة الثالثة فئة الفتيات بمشاركة 9 خيول والفئة الرابعة فئة المبتدئين بمشاركة 19 خيلا،حيث شهد الموسم ازديادا ملحوظا في عدد الفرسان والخيول المشاركة وهو مؤشر جيد ينم عن الوعي والإدراك من قبل الفرسان وملاك الاسطبلات ومسؤوليها المتمثّلة في أهمية هذه الرياضة العريقة التي تعد أم الرياضات وأساسها، وتقام المسابقة بدون حضور جماهيري مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، حسبما وضعت من قبل الاتحاد وبالتنسيق مع اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، وتأتي هذه المسابقة برعاية بنك نزوى وكلية الخليج .

كما أن هذا الموسم يضم أربع مسابقات لأدب الخيل، من بينها المسابقة الختامية والتي ستقام بتاريخ 1مارس المقبل .

الجدير بالذكر أن هذه المسابقة في تطور مستمر بسبب زيادة ممارسيها وأيضاً وجود ميدان مهيأ وفق المواصفات والمقاييس العالمية لهذه الرياضة الأولمبية، حيث اهتم الاتحاد بالحفاظ على هذه الرياضة كونها الركيزة الاساسية لرياضة الفروسية فهي تمكن الفارس من السيطرة على جواده.

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