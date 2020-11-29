الخيالة السلطانية تنظم ركض العرضة السباعي

نظمت الخيالة السلطانية استعراضا لركض العرضة السباعي للخيل والذي أقيم لأول مرة في تاريخ هذه الرياضة احتفاء بالذكرى السنوية الثانية على إدراج فن عرضة الخيل والابل في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وذلك بعد نجاح السلطنة في الحفاظ على هذا الإرث وتسجيله في القائمة العالمية للتراث غير المادي للإنسانية، باعتباره ارثا عمانيا أصيلا تنفرد به السلطنة .

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