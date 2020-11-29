اليوم انتهاء مهلة تسجيل الأندية في مسابقات وأنشطة الاتحاد العماني لكرة اليد

في الرياضة 29 نوفمبر,2020

تنتهي اليوم (الاثنين) المهلة التي حددها الاتحاد العماني لكرة اليد للأندية للمشاركة في مختلف المسابقات التي ينظمها في الموسم الرياضي الجديد 2020/2021 والتي تتضمن عدة مسابقات منها دوري الناشئين مواليد (2002/2006) سيتم تحديد موعد انطلاقته لاحقا وتكون المشاركة مفتوحة للأندية ودوري الشباب مواليد (2000/2001) سيتم تحديد موعد انطلاقه لاحقا وتكون المشاركة مفتوحة للاندية أما مباراة السوبر سوف تكون يوم 21/12/2020 بين بطل الدوري وبطل الدرع ودوري عام السلطنة للدرجة الأولى بمشاركة (6) أندية ويكون دوري من مرحلتين ويقام خلال الفترة من 25 ديسمبر 2020 وحتى 23 فبراير 2021 اما دوري عام السلطنة للدرجة الثانية، ستكون فيه مشاركة مفتوحة لجميع الاندية وينطلق يوم الأول من يناير 2021 ومسابقة درع الوزارة العاشر تكون المشاركة فيها مفتوحة لجميع الأندية وتنطلق يوم 19 مارس 2021.

وسوف تعلن لجنة المسابقات باتحاد اليد خلال الايام القادمة عدد الأندية التي ستشارك في الموسم الرياضي الجديد، حيث تم وضع الشروط العامة للمشاركة في مسابقاته؛ منها تحديد فترة التسجيل الاولى للاعبين العمانيين والاجانب خلال الفترة من 9/12/2021 ولغاية 6/1/2021 وتكون فترة التسجيل الثانية للاعبين العمانيين والاجانب خلال الفترة من 25/2/2021 وحتى 15/3/2021 والسماح بتسجيل 22 لاعبا في كشوف النادي من ضمنهم عدد (2) لاعب اجنبي والسماح بتسجيل (2) لاعب اجنبي شريطة ان لا يكون من ضمنهم حارس مرمى والسماح لـ5 لاعبين من فئة الشباب اللعب مع فريق الاول .

وستكون اخر مهلة للمشاركة بالمسابقات يوم الاثنين 30 نوفمبر المقبل وتعتبر أندية (السيب ومسقط ونادي عمان واهلي سداب ) متأهلة من الدور الاول للدور الثاني من مسابقة درع الوزارة العاشر لحصولهم على المراكز الاربعة في المسابقة الاخيرة .

تلعب أندية الدرجة الاولى دوري من مرحلتين ( تجميع نقاط ) وتلعب اندية الدرجة الثانية دوري من مرحلتين ( تجميع نقاط ) اذا كان العدد من (1ـ7 ) أندية وتلعب اندية الدرجة الثانية دوري من مرحلة واحدة ( تجميع نقاط ) إذا كان العدد من (8ـ12) ناديا وتوزع اندية الدرجة الثانية الى مجموعات (تحدد لاحقا) إذا كان عدد الأندية المشاركة (13) ناديا ومافوق .

وأكد الاتحاد بأن جميع التواريخ المحددة في روزنامة الاتحاد والشروط العامة قابلة للتعديل وفق الظروف الصحية وقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).

الجدير بالذكر أن اتحاد اليد أعلن عن روزنامة الموسم الرياضي 2020/2021 للمسابقات المحلية والمشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية في عام 2021 وبرامج ودورات الحكام والمدربين، حيث تشمل المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية المختلفة على مشاركة منتخب السلطنة في البطولة الخليجية لدورة الألعاب الخليجية التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 7 وحتى 17 مارس 2021 ومشاركة منتخب السلطنة للشباب بالبطولة الآسيوية المؤهلة لكأس العالم تقام في ايران خلال الفترة من 20وحتى 29 مارس 2021 ومشاركة منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية في دورة الالعاب الآسيوية بمدينة سانيا الصينية خلال الفترة من 2 وحتى 10 ابريل عام 2021 ومشاركة المنتخب الوطني في دورة الألعاب الآسيوية للصالات بالعاصمة التايلندية بانكوك خلال الفترة من 21 وحتى 30 مايو 2021 ومشاركة منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية في بطولة العالم للشواطئ والتي سيتم تحديد موعدها لاحقا من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد وكذلك مشاركة منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العام سيتم تحديد موعدها لاحقا من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة اليد .

أما برنامج دورات الحكام والمدربين يتضمن اقامة ثلاث دورات الأولى ندوة للحكام العاملين بالاتحاد قبل بدء الموسم تقام يوم 20 ديسمبر القادم بصحار ودورة متقدمة للحكام تقام في شهر يناير 2021 بمسقط وفق شروط محددة و دورة متقدمة للمدربين بمسقط تقام في شهر مارس 2021 وفق شروط محددة .