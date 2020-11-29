منتخب ألعاب القوى يدخل الأسبوع الأخير من معسكره بصحار

المرحلة الثانية تشمل التجارب الخاصة

كتب – بدر الزدجالي:

يدخل منتخبنا الوطني لالعاب القوى الاسبوع الاخير من برنامج الاعداد خلال معسكره الداخلي المغلق الذي يقيمه حاليا بمجمع صحار بمشاركة عدد من لاعبي ولاعبات منتخب السرعة والذي من المقرر ان تنتهي المرحلة الاولى منه يوم 4 ديسمبر القادم.

ويضم معسكر صحار لاعبي ولاعبات منتخب السرعة تحت اشراف المدرب الوطني محمد الهوتي وتضم القائمة كلا من بركات الحارثي ومحمد السعدي وعمار السيفي ومحمد المبسلي وخالد الغيلاني واسامة الغيلاني والعداءة مزون العلوية.

وتضمنت المرحلة الاولى من برنامج اعداد المنتخب الذي يستعد للاستحقاقات القادمة والتي ستتركز العام القادم على جملة من المشاركات في البطولات الاقليمية والقارية والدولية على جرعات تدريبية للاعداد الخاص للعداءين وذلك من خلال الحصص التدريبية اليومية والتي تقام عادة خلال الفترة الصباحية والمسائية ويأتي ذلك الاعداد بعد التوقف الطويل لعدائي المنتخب الوطني بسبب جائحة كورونا رغم استمرارية العدائين بالتدريبات الخاصة بهم خلال الفترة الماضية خارج المرافق الرياضية.

وقال مدرب منتخب السرعة محمد الهوتي بان المنتخب يدخل الاسبوع الاخيرة من المرحلة الاولى من برنامج الاعداد والتدريب والذي كان ناجحا بكل المقاييس من خلال تجاوب العدائين والرغبة بالعودة بشكل افضل بعد التوقف الطويل والحماس لدى الجميع من اجل تقديم الافضل خلال المشاركات المتعددة القادمة خلال العام القادم والتي يكون اغلبها لمنتخبات العموم في مختلف المشاركات منها الالعاب الخليجية والاسيوية وكذلك الالعاب الاولمبية للحصول على رقم تاهيلي لاحد عدائينا.

وثمن الهوتي دور الاتحاد العماني في تهيئة هذا المعسكر وخطة اعداد منتخب العموم للمرحلة القادمة والمتابعة الجيدة من قبل المجلس وهذا بدوره يحفز الجميع لتقديم الافضل في المشاركات الخارجية.

وتطرق الهوتي الى المرحلة الثانية من اعداد منتخب السرعة والتي من المقرر ان تبدأ يوم 12 ديسمبر بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وسوف يتم خلال هذه المرحلة اقامة التجارب الخاصة للعدائين للوقوف عل مستوياتهم وارقامهم لتكون مرحلة تكميلية لخطة الاعداد لمرحلة اخرى من الاعداد والتي سيحددها الاتحاد لاحقا ومنها معسكر خارجي للمنتخب في حال الحصول على الموافقات النهائية.