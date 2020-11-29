فيديو و صور .. محمد الشناوي يكشف لـ منى الشاذلي كواليس وأسرار الكأس الـ 9 لدروي أبطال إفريقيا غدا

تنفرد الإعلامية منى الشاذلي بلقاء حصري مع نجم الأهلي كابتن محمد الشناوي في أول ظهور له عقب فوز الأهلي بدوري أبطال افريقيا في حلقة خاصة تعرض مساء غد

الاثنين على فضائية cbc.

يكشف الشناوي خلال اللقاء كواليس خاصة لأول مرة عن فوز الأهلي بالكأس التاسعة التي انتظرها جمهور الأهلي طويلا، وماذا حدث بين شوطي اللقاء.

كما يروي الشناوي تفاصيل رفع مؤمن زكريا للكأس وماذا فعل بعد هدف مجدي أفشة في آخر دقائق مباراة الزمالك وماذا قال لحكم المباراة حتى تمر الدقائق الأخيرة وينتهي اللقاء.

وأمام جمهور البرنامج روى الشناوي قصته مع شارة قيادة الأهلي وماذا فعل عندما أصبح قائدا للفريق وكيف تعامل مع لاعبي الأهلي منذ أصبح قائدا لهم.

كما يتضمن اللقاء حكايات محمد الشناوي مع كرة القدم وكيف جاء من محافظة الشرقية باحثا عن فرصة حتى أصبح حارس مصر الأول.