استعدادا لمواجهة طلائع الجيش.. الزمالك يخضع لتحليل رابيد تيست

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإجراء لتحليل "رابيد تيست" الخاص بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، قبل انطلاق مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي الأبيض.

وكان ذلك كإجراء روتيني في ظل ارتباط الزمالك بمواجهة بعد غدٍ، الثلاثاء، مع طلائع الجيش في بطولة كأس مصر.

وكان الزمالك استأنف تدريباته اليوم، الأحد، بعد حصول الفريق الأبيض على راحة من مران أمس، السبت، عقب الخسارة التي تعرض لها أمام الأهلي بنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة الماضي بهدفين مقابل هدف.

ويلتقي الزمالك مع طلائع الجيش في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، في اللقاء المحدد إقامته على ملعب الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية.