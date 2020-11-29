الزمالك يبدأ الاستعدادا للطلائع بعد خسارة أبطال أفريقيا

وكان الزمالك استقر على قيد روقا وفتوح في القائمة الأولى للموسم الجديد، على أن يتم قيد المثلوثي في القائمة الثانية الخاصة بالصفقات الجديدة.
وأصبح موقف الثنائي روقة وفتوح من المشاركة مع الزمالك في مباراة طلائع الجيش المقبلة، بيد الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة البرتغالي جايمي باتشكيو المدير الفني.
ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بعد غدًا الثلاثاء في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، وهو اللقاء الذي سيقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.
وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإجراء لتحليل "رابيد تيست" الخاص بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل انطلاق مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي الأبيض.
ياتي ذلك كإجراء روتيني في ظل ارتباط الزمالك بمواجهة بعد غدًا الثلاثاء مع طلائع الجيش في بطولة كأس مصر.
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