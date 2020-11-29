الارشيف / الرياضة

الزمالك يبدأ الاستعدادا للطلائع بعد خسارة أبطال أفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد بعدما حصل اللاعبون على راحة بالأمس، وشهد التدريب تواجد الثلاثي محمد أشرف "روقا" وأحمد فتوح والتونسي حمزة المثلوثي.

وكان الزمالك استقر على قيد روقا وفتوح في القائمة الأولى للموسم الجديد، على أن يتم قيد المثلوثي في القائمة الثانية الخاصة بالصفقات الجديدة.

وأصبح موقف الثنائي روقة وفتوح من المشاركة مع الزمالك في مباراة طلائع الجيش المقبلة، بيد الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة البرتغالي جايمي باتشكيو المدير الفني.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بعد غدًا الثلاثاء في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، وهو اللقاء الذي سيقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإجراء لتحليل "رابيد تيست" الخاص بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل انطلاق مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي الأبيض.

ياتي ذلك كإجراء روتيني في ظل ارتباط الزمالك بمواجهة بعد غدًا الثلاثاء مع طلائع الجيش في بطولة كأس مصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك يبدأ الاستعدادا للطلائع بعد خسارة أبطال أفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا