الزمالك يبدأ الاستعدادا للطلائع بعد خسارة أبطال أفريقيا

وكان الزمالك استقر على قيد روقا وفتوح في القائمة الأولى للموسم الجديد، على أن يتم قيد المثلوثي في القائمة الثانية الخاصة بالصفقات الجديدة. وأصبح موقف الثنائي روقة وفتوح من المشاركة مع الزمالك في مباراة طلائع الجيش المقبلة، بيد الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة البرتغالي جايمي باتشكيو المدير الفني. ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بعد غدًا الثلاثاء في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، وهو اللقاء الذي سيقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد بعدما حصل اللاعبون على راحة بالأمس، وشهد التدريب تواجد الثلاثي محمد أشرف "روقا" وأحمد فتوح والتونسي حمزة المثلوثي.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإجراء لتحليل "رابيد تيست" الخاص بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل انطلاق مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي الأبيض.

ياتي ذلك كإجراء روتيني في ظل ارتباط الزمالك بمواجهة بعد غدًا الثلاثاء مع طلائع الجيش في بطولة كأس مصر.