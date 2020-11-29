- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
صفقات الزمالك
وسيقوم الزمالك بقيد المثلوثي في القائمة الثانية كي يشارك في المباريات المقبلة في كأس مصر، ويتواجد اللاعب في مصر منذ فترة ويخوض تدريبات منفردا استعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية.
وفي سياق آخر، أكد أيمن عبدالعزيز مدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك، سلبية المسحة الطبية الخاصة به للكشف عن فيروس كورونا، وأكد عبدالعزيز، أنه سيباشر عمله بشكل طبيعي خلال الوقت القادم بعد الاطمئنان على حالته بشكل طبيعي، وثبوت عدم معاناته من الفيروس بشكل نهائي.
غيابات الزمالك
فيما يتواصل غياب يوسف أوباما وعبدالله جمعة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، عن مباراة طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل، فى نصف نهائي كأس مصر فى ظل استمرار إصابتهما بفيروس كورونا.
ومن المقرر أن يخضع الثنائي لمسحة كورونا يوم الثلاثاء المقبل للاطمئنان على حالتهما، كما يتواصل غياب محمود الونش مدافع الفريق عن مباراة طلائع الجيش بعدما أثبتت نتيجة مسحة كورونا التى خضع لها استمرار ايجابية حالته.
الراحلين عن الزمالك
بحسب مصادر داخل نادي الزمالك، أفصحت في تصريحات صحفية سابقة، فإن قائمة الراحلين عن النادي الأبيض في الموسم الجديد، هم: «محمد عبد السلام وكاسونجو ومحمد عنتر ورزاق سيسيه ومعروف يوسف وأحمد رفعت ومحمد حسن وعمر السعيد وكريم بامبو»، فيما لا زال النادي الملكي يفاوض نادي بيراميدز للحصول على خدمات نبيل عماد دونجا، في مقابل التنازل عن مصطفى فتحي للفريق الأسيوطي سابقًا.
جدير بالذكر أن الونش وجمعة وأوباما غابوا عن مباراة الأهلي بسبب إصابتهم بكورونا، وخسر الفريق الأبيض لقب دوري أبطال أفريقيا بعد الهزيمة من الأهلي بهدفين مقابل هدف.
وكان مرتضى منصور قد قال خلال حديثه مع باتشيكو عقب توقيع الأخير على عقود تدريب الزمالك: «نمتلك عددا كبيرا من اللاعبين الدوليين، منهم ظهير المنتخب التونسي حمزة»، في إشارة منه إلى حمزة المثلوثي ظهير الصفاقسي، وكان قد أعلن وقتها أيضًا عن عودة أحمد فتوح الظهير الأيسر المعار لصفوف سموحة، للقلعة البيضاء خلال الموسم الجديد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صفقات الزمالك.. المثلوثي ينتظم في التدريبات.. وهذه قائمة الراحلين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.