صفقات الزمالك.. المثلوثي ينتظم في التدريبات.. وهذه قائمة الراحلين

في 29 من سبتمبر الماضي، الموافق يوم الثلاثاء، أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تواجد التونسي حمزة المثلوثي، ضمن صفوف فريق الكرة بالنادي في الموسم المقبل، بعد التعاقد معه رسميًا، وكانت تلك أولى صفقات الزمالك التى فضل النادي عدم تقديمها بشكل رسمي سوى بعد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام النادي الأهلي.

لقاء القرن بين الأهلي والزمالك انتهى بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد، لذا أعلن الزمالك بشكل رسمي عن صفقته الجديدة وهي النجم حمزة المثلوثي ظهير الصفاقسي، والذي أخطره مسؤولو النادي بالانتظام في التدريبات الفريق اليوم، وذلك قبل أن يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك تدريباته اليوم، استعدادا للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في نهائي كأس مصر والمقرر له باستاد برج العرب.

صفقات الزمالك

وسيقوم الزمالك بقيد المثلوثي في القائمة الثانية كي يشارك في المباريات المقبلة في كأس مصر، ويتواجد اللاعب في مصر منذ فترة ويخوض تدريبات منفردا استعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وفي سياق آخر، أكد أيمن عبدالعزيز مدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك، سلبية المسحة الطبية الخاصة به للكشف عن فيروس كورونا، وأكد عبدالعزيز، أنه سيباشر عمله بشكل طبيعي خلال الوقت القادم بعد الاطمئنان على حالته بشكل طبيعي، وثبوت عدم معاناته من الفيروس بشكل نهائي.

غيابات الزمالك

فيما يتواصل غياب يوسف أوباما وعبدالله جمعة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، عن مباراة طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل، فى نصف نهائي كأس مصر فى ظل استمرار إصابتهما بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يخضع الثنائي لمسحة كورونا يوم الثلاثاء المقبل للاطمئنان على حالتهما، كما يتواصل غياب محمود الونش مدافع الفريق عن مباراة طلائع الجيش بعدما أثبتت نتيجة مسحة كورونا التى خضع لها استمرار ايجابية حالته.

الراحلين عن الزمالك

بحسب مصادر داخل نادي الزمالك، أفصحت في تصريحات صحفية سابقة، فإن قائمة الراحلين عن النادي الأبيض في الموسم الجديد، هم: «محمد عبد السلام وكاسونجو ومحمد عنتر ورزاق سيسيه ومعروف يوسف وأحمد رفعت ومحمد حسن وعمر السعيد وكريم بامبو»، فيما لا زال النادي الملكي يفاوض نادي بيراميدز للحصول على خدمات نبيل عماد دونجا، في مقابل التنازل عن مصطفى فتحي للفريق الأسيوطي سابقًا.

جدير بالذكر أن الونش وجمعة وأوباما غابوا عن مباراة الأهلي بسبب إصابتهم بكورونا، وخسر الفريق الأبيض لقب دوري أبطال أفريقيا بعد الهزيمة من الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وكان مرتضى منصور قد قال خلال حديثه مع باتشيكو عقب توقيع الأخير على عقود تدريب الزمالك: «نمتلك عددا كبيرا من اللاعبين الدوليين، منهم ظهير المنتخب التونسي حمزة»، في إشارة منه إلى حمزة المثلوثي ظهير الصفاقسي، وكان قد أعلن وقتها أيضًا عن عودة أحمد فتوح الظهير الأيسر المعار لصفوف سموحة، للقلعة البيضاء خلال الموسم الجديد.