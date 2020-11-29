ميلان يفوز على فيورنتينا 2/ 0 ويعتلي صدارة الدوري الإيطالي

نجح فريق ميلان في الفوز على منافسه فيورنتينا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا ) ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي.

وسجل هدفي ميلان اليسيو رومانيولي في الدقيقة 17 من عمر اللقاء وفرانك كيسي في الدقيقة 27 من زمن المباراة من ضربة جزاء.

ويعتلي إي سي ميلان بهذا الفوز صدارة الدوري الإيطالي برصيد 23 نقطة بينما يحتل فريق فيورنتينا المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط.

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق اي سي ميلان تشكيلته لمواجهة منافسه فيورنتينا.

وجاء تشكيل ميلان كالتالي :

حراسة المرمى: دوناروما

الدفاع: ثيو - رومانيولي - كايير - كالابريا

الوسط : دياز - هاكان - ساليماركيس - تونالي - كيسي

الهجوم: أنتي ريبيتش

وجاء تشكيل فيورنتينا كالتالي :

حراسة المرمي : دراجوسكي

الدفاع : بيراجي - بيزيلا - ميلينكوفيتش - كاسيريس

الوسط : بولجار- كاستروفيلي - امرابط

الهجوم : ريبيري - فالهوفيتش - كاليخون

وغاب ابراهيموفيتش عن مواجهة الليلة بعد تعرضه لإصابة بقطع في اوتار الفخذ الايسر ويستمر غياب السويدي لمدة 4 أسابيع .

على الجانب الأخر يلعب فريق بولونيا أمام منافسه كروتوني في تمام الساعة الرابعة عصرا على ملعب ريناتو دال آرا وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 5

كما يلعب فريق كالياري أمام سيبزيا في تمام الساعة السابعة مساء.

وتقام اليوم أيضًا مباراة قوية بين فريق نابولي ومنافسه روما في تمام الساعة التاسعة الا ربع على ملعب سان باولو.

ويسعى فريق نابولى للعودة للمنافسة على مقاعد الصعود للبطولات القارية وهو نفس طموح فريق روما مما يجعل المباراة في غاية الصعوبة.

ويحتل فريق روما المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 17 نقطة بينما جاء فريق نابولي في المركز السابع برصيد 14 نقطة.