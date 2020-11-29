نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة 100 دارس : الرياضيين تنظم الدورة الأساسية فى التدريب والإدارة وتكرم رموز بنى سويف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت النقابة الفرعية للمهن الرياضية ببنى سويف فى تنفيذ فعاليات الدورة الأساسية للتدريب والإدارة فى جميع الألعاب الرئيسية والتى تأتى بالتعاون مع النقابة العامة للمهن الرياضية ومديرية الشباب والرياضة ببنى سويف وكلية التربية الرياضية ببنى سويف وتحت رعاية الدكتور محمد هانى محافظ الإقليم وذلك بمشاركة نحو 100 دارس .

وشهد الحفل الإفتتاحي حضور الدكتور جمال ندا نقيب الرياضيين والدكتور أحمد عبد الخالق مستشار وزير التعليم العالى ونقيب الرياضيين سابقا ببنى سويف والدكتور طارق شكري وكيل كلية تربية رياضية وإبراهيم دهشان وكيل مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف لقطاع الشباب وسيد محمد الأمين نقيب الرياضيين ببنى سويف ومجلس إدارة النقابة الفرعية وصلاح بدر رئيس منطقة بنى سويف لكرة القدم ومحمد فاروق الحكم الدولى السابق ومحمد شاكر لاعب الأهلى السابق والعديد من القيادات والرموز الرياضية ببنى سويف والفيوم .

وخلال الحفل أعرب الدكتور فتحى ندا نقيب الرياضيين عن سعادته بالتواجد ببنى سويف ومدى اعتزازه بالنقابة الفرعية ودورها الفعال مشددا على الدارسين على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى خلال الدورة التدريبية .

فيما شدد الدكتور أحمد عبد الخالق عميد كلية التربية الرياضية ببنى سويف سابقا على أهمية ربط العمل بالمجال الرياضالرياضي بالدراسة الأكاديمية وثقل الخبرات والاستفادة من القدامى .

فيما حرص سيد الأمين نقيب الرياضيين ببنى سويف على الترحيب برموز الرياضة ببنى سويف و بوفد النقابة العامة للمهن الرياضية .

وخلال الحفل حرص الحاضرين على إستعادة بعض الذكريات خلال السنوات الماضية وإيصال بعض الخبرات للدارسين ، وبنهاية الحفل وبلافتة جميلة حرص مسؤلي نقابة المهن الرياضية ببنى سويف على تكريم العديد من الشخصيات الرياضية والتى أسهمت بدور فعال فى خدمة الرياضة ببنى سويف و مصر .

وتم تكريم كلا من الدكتور فتحى ندا نقيب الرياضيين والدكتور طارق شكرى والدكتور أحمد عبد الخالق وأحمد حنفى وعبد الحكيم حلمى نقباء النقابة السابقين والراحل مصطفى عبد المجيد امين عام النقابة سابقا وإبراهيم دهشان وكيل مديرية الشباب والرياضة لقطاع الشباب وصلاح بدر رئيس منطقة بنى سويف لكرة القدم ومنال صالح موجه عام التربية الرياضية وعزت غيضان رئيس منطقة بنى سويف لرفع الأثقال والمصارعة ومحمد فاروق الحكم الدولى السابق ومحمد شاكر لاعب الأهلى السابق وسيد شحاته مدرب منتخب مصر للكرة الطائرة السابق ومحمد كمال رئيس منطقة بنى سويف للريشة الطائرة ومحمود أبو عوف مدرب الأهلى السابق وعماد شاكر لاعب منتخب مصر العسكرى وعلى سليم رئيس مجلس إدارة نادى بنى سويف والدكتورة ايمان ابو عوف عضو مجلس إدارة نادى بنى سويف وغيرهم .

فيما أقيمت حلقات اختبار شفهي للدارسين على مجموعات تمهيدا للبدء الفعلي فى برنامج الدورة التدريبية .