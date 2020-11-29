نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يخطط لعودة نجمه من ليستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد يراقب وضع جوني إيفانز نجم الدفاع ليستر سيتي الإنجليزي وفي حال لم يجدد تعاقده حتى بداية العام الجديد فإن إدارة الشياطين الحمر تفكر في التحرك لإعادته من جديد إلى قلعة أولد ترافورد.

وأكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع قلب دفاع في الجهة اليسرى ولكنه لا يملك سوى 20 مليون جنيه إسترليني لإنفاقها في شهر يناير المقبل بعيدًا عن الأموال التي من الممكن أن يحصل عليها في حالة بيعه لأحد اللاعبين.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن إيفانز البالغ من العمر 32 عامًا يخوض عامه الأخير في عقده الحالي مع ثعالب ليستر وعلى الرغم من تصريحاته برغبته في الاستمرار إلا أنه لم يجدد تعاقده بعد ليظهر اسمه على رادار مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن إيفانز رحل عن صفوف مانشستر يونايتد في عام 2015 وانضم إلى وست بروميتش لينتقل بعدها إلى ليستر سيتي منذ عامين وسبق له أن خاض 131 مباراة في الدوري الإنجليزي بقميص الشياطين الحمر.