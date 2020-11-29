الأهلي يدرس عددًا من السير الذاتية لضم بديل خالد محمود

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يدرس عددًا من السير الذاتية لضم بديل خالد محمود في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يدرس مسؤولو النادي الأهلي، عددا من السير الذاتية لأكثر من طبيب من قطاع ناشئي الأحمر ومن خارجه لإختيار أحدهم لشغل منصب طبيب الفريق الكروي الأول، خلفا لخالد محمود الذى تقدم باستقالته من منصبه بشكل رسمي.
طبيب الأهلي الجديد
وكان خالد محمود قد تقدم باستقالته من منصبه طبيب الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، عقب تلقيه عرضاً للعمل فى نادي أهلى جدة السعودى بجانب رغبته فى الرحيل لظروف عائلية.
ومن المقرر أن يحسم مسؤولو النادي الأهلي ملف طبيب الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، خلال الساعات القليلة المقبلة، للعمل في جهاز المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.
الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قد حصد لقب دوري أبطال أفريقيا عقب فوزه على الزمالك في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.