برشلونة يتغلب على أوساسونا برباعية
تغلب نادي برشلونة على ضيفه أوساسونا بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم في ملعب "كامب"، لحساب الجولة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 14 نقطة، ليتقدم للمركز السابع، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 11 نقطة في المركز الـ15.
وتناوب على تسجيل رباعية "البارسا"، كل من مارتن برايثوايت، وأنطوان غريزمان، وفيليب كوتينيو، وليونيل ميسي، في الدقائق 29، 42، 59، 73.
وكانت النتيجة ستكون أثقل من ذلك، لو نجح عثمان ديمبيلي، في ترجمة ركلة جزاء منحها الحكم لبرشلونة في الدقيقة 70.
يذكر أن غريم برشلونة ريال مدريد هزم أمس السبت بهدفين لهدف أمام ألافيس.
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