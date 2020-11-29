جمع أغراضه الشخصية.. محمد حمدي زكي يرحل عن الإسماعيلي.. خاص

ظهر محمد حمدي زكي، الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، داخل غرفته بفندق اللاعبين من أجل الحصول على باقي أغراضه الشخصية، قبل الرحيل بشكل نهائي عن ناديه، بعد موافقة مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، على رحيل اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ووافق " عثمان" على رحيل اللاعب لصفوف المقاولون العرب مقابل مليون جنيه بالإضافة إلى تنازل حمدي عن باقي مستحقاته لدى النادي، من أجل الرحيل.

يذكر أن الاسماعيلي حقق الفوز أمام البنك الأهلى وديًا بهدفين مقابل هدف افتتح اري بابل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 14 من زمن شوط المباراة الأول وعقب هدف الإسماعيلي القائم يحرم فريق البنك من هدف محقق واستمرت هجمات البنك الأهلي تجاه مرمي الإسماعيلي لكن دون خطوره ومع انطلاق احداث شوط المباراة الثاني أضاع أحمد ياسر ركلة جزاء لفريق البنك وتبادل كلا الفريقين الاستحواذ حتي تمكن محمد الشامي من إحراز هدف الإسماعيلي الثاني وقبل نهاية المباراة بخمسة دقائق احرز محمد بسيوني هدف البنك الأهلي لتنتهي المباراة بفوز الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف للبنك الاهلي

وأصدرت اللجنة المنظمة لمسابقة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال بالإتحاد العربي لكرة القدم، الدليل الإرشادي للبروتوكول الوقائي للمباريات القادمة، الذي أعدته اللجنة الطبية بالاتحاد.

وتم تعميم البروتوكول على الأندية المعنية، إذ يأتي ذلك من أجل عودة آمنة لمباريات مسابقة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال ولمسابقات الاتحاد العربي المقبلة ولسلامة اللاعبين والحكام والمنظمين وكافة المنتسبين لرياضة كرة القدم العاملين في الملاعب التي تحتضن مباريات البطولات العربية، وذلك احترازًا من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأرسل الاتحاد العربي خطابا إلى الأندية الأربعة المتبقية في البطولة لإخطارهم بالبروتوكول الجديد في المباريات المتبقية.

وتستأنف منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بمباراة الذهاب بين فريقي الشباب والاتحاد السعوديين يوم الأربعاء المقبل في مدينة الرياض، على أن تقام مواجهة الإياب في مدينة جدة في الرابع من يناير القادم.

من جهة أخرى، ستقام مباراة الإياب بين فريقي الرجاء المغربي والإسماعيلي في دور نصف النهائي في مدينة الدار البيضاء المغربية بعد أن يتفق الفريقين على اختيار موعد مناسب لها.

وكان الإسماعيلي قد فاز على الرجاء ذهابا بهدف مقابل لا شيء في مصر قبل تفشي وباء كورونا في العالم.