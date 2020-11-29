جمع أغراضه الشخصية.. محمد حمدي زكي يرحل عن الإسماعيلي.. خاص

ظهر محمد حمدي زكي، الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، داخل غرفته بفندق اللاعبين من أجل الحصول على باقي أغراضه الشخصية، قبل الرحيل بشكل نهائي عن ناديه، بعد موافقة مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، على رحيل اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.
ووافق " عثمان" على رحيل اللاعب لصفوف المقاولون العرب مقابل مليون جنيه بالإضافة إلى تنازل حمدي عن باقي مستحقاته لدى النادي، من أجل الرحيل.
يذكر أن الاسماعيلي حقق الفوز أمام البنك الأهلى وديًا بهدفين مقابل هدف افتتح اري بابل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 14 من زمن شوط المباراة الأول وعقب هدف الإسماعيلي القائم يحرم فريق البنك من هدف محقق واستمرت هجمات البنك الأهلي تجاه مرمي الإسماعيلي لكن دون خطوره ومع انطلاق احداث شوط المباراة الثاني أضاع أحمد ياسر ركلة جزاء لفريق البنك وتبادل كلا الفريقين الاستحواذ حتي تمكن محمد الشامي من إحراز هدف الإسماعيلي الثاني وقبل نهاية المباراة بخمسة دقائق احرز محمد بسيوني هدف البنك الأهلي لتنتهي المباراة بفوز الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف للبنك الاهلي
وأصدرت اللجنة المنظمة لمسابقة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال بالإتحاد العربي لكرة القدم، الدليل الإرشادي للبروتوكول الوقائي للمباريات القادمة، الذي أعدته اللجنة الطبية بالاتحاد.
وتم تعميم البروتوكول على الأندية المعنية، إذ يأتي ذلك من أجل عودة آمنة لمباريات مسابقة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال ولمسابقات الاتحاد العربي المقبلة ولسلامة اللاعبين والحكام والمنظمين وكافة المنتسبين لرياضة كرة القدم العاملين في الملاعب التي تحتضن مباريات البطولات العربية، وذلك احترازًا من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأرسل الاتحاد العربي خطابا إلى الأندية الأربعة المتبقية في البطولة لإخطارهم بالبروتوكول الجديد في المباريات المتبقية.
وتستأنف منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بمباراة الذهاب بين فريقي الشباب والاتحاد السعوديين يوم الأربعاء المقبل في مدينة الرياض، على أن تقام مواجهة الإياب في مدينة جدة في الرابع من يناير القادم.
من جهة أخرى، ستقام مباراة الإياب بين فريقي الرجاء المغربي والإسماعيلي في دور نصف النهائي في مدينة الدار البيضاء المغربية بعد أن يتفق الفريقين على اختيار موعد مناسب لها.
وكان الإسماعيلي قد فاز على الرجاء ذهابا بهدف مقابل لا شيء في مصر قبل تفشي وباء كورونا في العالم.
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