عمومية اتحاد الكرة تلغي الأثر الرجعي في بند الـ 8 سنوات

اتفقت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، في اجتماعها المنعقد بأحد فنادق مدينة نصر، على إلغاء تطبيق بند الـ 8 سنوات بأثر رجعي.

واتفقت الجمعية العمومية، على تطبيق بند الثماني سنوات على المنصب بصورة طبيعية مع إلغاء بند الأثر الرجعي.

وبهذا القرار يصبح من حق أعضاء اتحاد الكرة السابقين خوض الانتخابات المقبلة على مقعد العضوية بشكل طبيعي.

وشهدت فعاليات الجمعية العمومية لاتحاد الكرة التى انعقدت اليوم، الأحد، في أحد فنادق القاهرة، أزمة بين اتحاد الكرة ونهاد حجاج المستشار القانوني لنادي تلا.

بدأت الأزمة بعد حضور نهاد حجاج إلى فندق الماسة بمدينة نصر لتنفيذ حكم صادر من المحكمة ببطلان إجراءات الجمعية العمومية.

وأعقب ذلك طرد مسئولى الجبلاية للمستشار القانوني لنادي تلا من الجمعية العمومية؛ الأمر الذى فجر أزمة وتدخل المهندس عمرو عبدالحق رئيس نادي النصر ووليد العطار المدير التنفيذي للجبلاية لتهدئة المستشار القانوني لنادى تلا.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قررت إعادة مركز شباب تلا لعضوية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة وجاء قرار القضاء الإداري كالتالي:

١- وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها احقية مركز شباب تلا في حضور الجمعية العمومية غير العادية بالاتحاد المصرى لكرة القدم المحدد لها ٢٠٢٠/١١/٢٩ وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته ومن دون إعلان.

٢- بطلان قرار وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة مركز شباب تلا وما يترتب على ذلك من آثار اخصها أحقية المركز في حضور الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة اليوم الأحد ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٠.

وفي حالة عدم حضور مركز شباب تلا الجمعية العمومية الغير عادية تصبح كافة قرارات الجمعية العمومية هي والعدم سواء وباطلة بطلانًا مطلقًا.