تعاون "كارتيرون" يتعادل 1-1 مع الاتفاق في الدوري السعودي

انتهت مباراة التعاون الذي يقوده فنيًا الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق والاتفاق بنتيجة 1-1 ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في إطار الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وافتتح التعاون التسجيل مبكرا بعد أن حوّل المدافع سعيد الربيعي الكرة بالخطأ في مرماه , ليتقدم التعاون 1-0 في الدقيقة 13، وقبل نهاية الوقت الأصلي من الشوط الأول , تحصل الاتفاق على ركلة جزاء تقدم لها فيليب كيش ونفذها بنجاح مدركا التعادل لفريقه 1-1 .
ولم يتمكن أي من الفريقين من الوصول إلى مرمى الآخر في الشوط الثاني, وحالت براعة الحارس كاسيو آنجوس من تسجيل الاتفاق لهدفه الثاني, عندما تصدى لانفراد صالح آل عباس في الدقيقة 61 .
وبهذه النتيجة يحتل فريق التعاون المركز الثامن برصيد 10 نقاط , فيما رفع الاتفاق رصيده إلى 7 نقاط في المركز الحادي عشر من ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
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