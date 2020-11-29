كان بمثابة أب وأخ أكبر .. وليد سليمان يودع طبيب الأهلي برسالة مؤثرة| شاهد

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، ليحقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ويصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 1 وحتى 11 فبراير من العام القادم.

وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اثر فوزه الثمين 2 / 1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك على استاد "القاهرة الدولي" في أول نهائي مصر للبطولة.