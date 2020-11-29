عمومية اتحاد الكرة ترفض بند البدلات والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة

قررت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة إلغاء بند المكافآت والبدلات في لائحة النظام الأساسي الجديدة.

واعترضت أندية الجمعية العمومية على تطبيق هذا البند خاصة وأن الأندية لا يطبق فيها هذا الأمر وبالتالي فإن اتحاد الكرة ملزم بالعمل التطوعي مثل مجالس إدارات الأندية.

وقام عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة بتقبيل أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية للجبلاية.

جاء ذلك عقب صدور شكوى من قبل محل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من منعه من الدخول وحضور فعاليات الجمعية العمومية غير العادية.

وقال عمرو الجنايني عقب تقبيل نحل مرتضى منصور أن نادي الزمالك على راسي لكن التفويض به كشط.

وقال مصدر مطلع أن السبب وراء منع احمد مرتضى من حضور الجمعية العمومية يعود إلى كون اللجنة الأوليمبية خاطبت الجبلاية بعدم الاعتداد باي تفويض مذيل بتوقيع مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض واعتبار التفويض صادر من غير ذى صفة تنفيذا لقرارات اللجنة الاوليمبية.

لفت إلى أن مسؤولى اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة أكدوا لنظراؤهم بالزمالك ضرورة إرسال تفويض جديد لا يتضمن توقيع صادر من مرتضى منصور.

وواجه احمد مرتضى أزمة في حضور الجمعية العمومية خاصة وأن التفويض بتوقيع مرتضى منصور رئيس النادي والذي تعرض لعقوبة الإيقاف 4 سنوات من اللجنة الأولمبية بجانب وجود كشط بالتفويض.

وأكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة أن التفويض الخاص بنادى الزمالك به كشط ولم يتم إرساله منذ فترة إلى الجبلاية.

قال عمرو الجنايني بعدما صافح أحمد مرتضى ورد علي شكواه قائلا : نادي الزمالك فوق راسي والتفويض الخاص بالزمالك به كشط والمطلوب تغييره وإرسال تفويض اخر بدلا منه.

لفت رئيس الجبلاية إلى انه حال ورود تفويض بدون اى كشط سيتم دخول ممثل الزمالك وحضور فعاليات الجمعية العمومية غير العادية.

وكشف احمد مرتضى منصور عضو نادى الزمالك تفاصيل منعه من التسجيل فى كشوفات الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة .

قال أحمد مرتضى منصور فى تصريحات خاصة لصدى البلد: نادي الزمالك تم منعه من التسجيل وحضور فعاليات الجمعية العمومية غير العادية لأسباب غير معروفة.

تابع : التفويض تم إرساله منذ اسبوع إلى اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية الخاص بالقلعة البيضاء وتم منعى من التسجيل فى الكشوفات لأسباب غير معلومة.

أضاف : نأمل أن يتم النظر فى الأمر من قبل عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وانهاء الأزمة.

شدد على أن قرار اللجنة الأوليمبية وتنفيذه ضد رئيس نادي الزمالك يكون وفقا لآلية تنفيذ محددة وفقا للقانون وهناك درجات للطعن على القرار.

وكشف وليد العطار المدير التنفيذي في اتحاد الكرة تفاصيل أزمة منع احمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك من التسجيل فى الجمعية العمومية غير العادية.

قال وليد العطار فى تصريحات له : التفويض الخاص بأحمد مرتضى منصور به كشط فقط وسيتم إرسال تفويض اخر من نادي الزمالك لا يوجد به اى كشط من أجل اعتماده وحضور الجمعية العمومية غير العادية للجبلاية.

لفت العطار إلى انه لا توجد ازمة وسيتم انتظار ارسال نادي الزمالك التفويض الجديد الخاص بأحمد مرتضى منصور.

وحضر طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى الاهلي فعاليات الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة حاليا فى فندق الماسة بمدينة نصر .

وجرى منع احمد مرتضى منصور من التسجيل بالكشوفات الخاصة بالجمعية العمومية نظرا لعدم اعتماد خطاب مجلس إدارة نادى الزمالك بسبب أزمة مرتضى منصور رئيس النادى.

من جانبه قال أحمد مرتضى منصور فى تصريحات خاصة لصدى البلد انه ينتظر الحديث مع وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية للاستفسار عن الأمر.

وغادر احمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، الفندق الذي تنعقد فيه الجمعية العمومية لتعديل لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة.

وأعلن الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية المنعقدة فعالياتها اليوم الأحد فى أحد فنادق القاهرة الكبرى.

قال الدكتور جمال محمد على ان اكتمال النصاب القانوني بعد قيام. ممثلى عن الأندية فى سجل الكشوفات الخاصة بالجمعية العمومية غير العادية.

وأكد الدكتور جمال محمد على عضو اللجنة الخماسية المعينة لإدارة شئون اتحاد الكرة أن اللجنة مستمرة فى عملها حتى ١٠ ديسمبر المقبل.

قال الدكتور جمال محمد على فى تصريحات خاصة لصدى البلد: الموعد الرسمي لانتهاء عمل اللجنة الخماسية المؤقتة يوم ٣٠ نوفمبر الجاري وفقا لخطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الاخير.

ولفت إلى أنه سوف يتم ترجمة تعديلات لائحة النظام الأساسى بعد مناقشتها تعديلات اللائحة وإرسالها خلال ١٠ ايام إلى الفيفا وانتظار وصول خطاب جديد من الفيفا يحسم رحيل اللجنة الخماسية المؤقتة من عدمه.

وسبق أن كشف الدكتور جمال محمد على عن قيام اللجنة الخماسية بوضع ٤ خيارات امام أعضاء الجمعية العمومية، بهدف اعتماد اللائحة الجديدة، وارسالها للفيفا فى اقرب وقت ممكن .

واضاف جمال محمد على فى تصريحات خاصة لصدى البلد: انه تم وضع خيارات امام اعضاء الجمعية العمومية، بالموافقة على كل مادة موجودة فى اللاىحة، او تعديلها او اعادة صياغتها او رفضها من الاساس .

واشار عضو الجبلاية ان اللجنة الخماسية لا ناقة لها ولا جمل، المهم هو تمرير اللائحة وفقا لما يراه اعضاء الجمعية العمومية .

وتعقد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة اجتماعها الأول منذ أكثر من عامين، حيث كان أخر اجتماع لها يوم ٣١ أكتوبر عام ٢٠١٨، وذلك للتصويت على اللائحة الجديدة التى تم الانتهاء منها بالتنسيق بين اللجنة الخماسية المعينة.