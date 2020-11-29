الدوري الإنجليزي | تشيلسي ضد توتنهام .. تشكيل الفريقين

أعلن المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي، تشكيل فريقه الرسمي لمباراة توتنهام، المقرر إقامتها بعد لحظات في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: ميندي. خط الدفاع: تياجو سيلفا، زوما، بن تشيلويل، جيمس. خط الوسط: مونت، كانتي، كوفاسيتش. خط الهجوم: فيرنر، أبراهام، زياش.

بينما أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو تشكيل فريقه توتنهام والذي سيخوض به مباراة اليوم أمام ناديه السابق تشيلسي في منافسات الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:.

حراسة المرمى : هوجو لوريس

خط الدفاع : سيرجي أورييه، جو رودون، إيريك داير، سيرخيو ريجيلون،

خط الوسط : بيير-إيميل هويبيرج، موسى سيسوكو، تانجي ندومبلي، ستيفن بيرجوين

خط الهجوم : سون هيونج مين، هاري كين.

ويحتل فريق توتنهام المركز الثاني برصيد 20 نقطة بينما يحتل فريق تشيلسي المركز الثالث برصيد 18 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.