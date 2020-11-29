اختبار رابيد تست وبرنامج تأهيلي لـ أحمد أبو الفتوح في الزمالك

خضع أحمد أبو الفتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتحليل "رابيد تيست" قبل انطلاق مران الفريق بملعب عبداللطيف أبورجيلة.
وعاد أبو الفتوح إلى الفريق عقب انتهاء فترة إعارته في سموحة.
ويؤدي اللاعب تدريبات تأهيلية في جيمانيزوم النادي، وفقا لبرنامج موضوع له من قبل الجهاز الفني للفريق.
واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم، الأحد، بعدما حصل اللاعبون على راحة بالأمس، وشهد التدريب تواجد الثلاثي محمد أشرف "روقا"، وأحمد فتوح، والتونسي حمزة المثلوثي.
وكان الزمالك قد استقر على قيد روقا وفتوح في القائمة الأولى للموسم الجديد، على أن يتم قيد المثلوثي في القائمة الثانية الخاصة بالصفقات الجديدة.
وأصبح موقف الثنائي روقة وفتوح من المشاركة مع الزمالك في مباراة طلائع الجيش المقبلة، بيد الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة البرتغالي جايمي باتشكيو المدير الفني.
وخسر الزمالك لقب دوري ابطال افريقيا امام غريمه التقليدي النادي الأهلي بهدفين مقابل عن طريق عمرو السولية ومجدي قفشة وشيكابالا فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ستاد القاهرة يوم الجمعة الماضي.
تواجد مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.
وسيقوم عبد الهادي بمباشرة عمله وقيادة المران بصحبة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، وذلك عقب تعافيه بشكل تام من فيروس كورونا.
وكان المدرب العام قد تواجد بصحبة الجهاز الفني بلقاء نهائي دوري أبطال أفريقيا الأخير .
ويتواصل غياب يوسف أوباما وعبدالله جمعة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، عن مباراة طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل ، فى نصف نهائي كأس مصر فى ظل استمرار إصابتهما بفيروس كورونا.
ومن المقرر أن يخضع الثنائي لمسحة كورونا يوم الثلاثاء المقبل للاطمئنان على حالتهما، كما يتواصل غياب محمود الونش مدافع الفريق عن مباراة طلائع الجيش بعدما أثبتت نتيجة مسحة كورونا التى خضع لها استمرار ايجابية حالته.
جدير بالذكر أن الونش وجمعة وأوباما غابوا عن مباراة الأهلي بسبب إصابتهم بكورونا، وخسر الفريق الأبيض لقب دوري أبطال أفريقيا بعد الهزيمة من الأهلي بهدفين مقابل هدف.
ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بعد غدًا الثلاثاء في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، وهو اللقاء الذي سيقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.
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