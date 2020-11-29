اختبار رابيد تست وبرنامج تأهيلي لـ أحمد أبو الفتوح في الزمالك

خضع أحمد أبو الفتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتحليل "رابيد تيست" قبل انطلاق مران الفريق بملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وعاد أبو الفتوح إلى الفريق عقب انتهاء فترة إعارته في سموحة.

ويؤدي اللاعب تدريبات تأهيلية في جيمانيزوم النادي، وفقا لبرنامج موضوع له من قبل الجهاز الفني للفريق.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم، الأحد، بعدما حصل اللاعبون على راحة بالأمس، وشهد التدريب تواجد الثلاثي محمد أشرف "روقا"، وأحمد فتوح، والتونسي حمزة المثلوثي.

وكان الزمالك قد استقر على قيد روقا وفتوح في القائمة الأولى للموسم الجديد، على أن يتم قيد المثلوثي في القائمة الثانية الخاصة بالصفقات الجديدة.

وأصبح موقف الثنائي روقة وفتوح من المشاركة مع الزمالك في مباراة طلائع الجيش المقبلة، بيد الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة البرتغالي جايمي باتشكيو المدير الفني.

وخسر الزمالك لقب دوري ابطال افريقيا امام غريمه التقليدي النادي الأهلي بهدفين مقابل عن طريق عمرو السولية ومجدي قفشة وشيكابالا فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ستاد القاهرة يوم الجمعة الماضي.

تواجد مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وسيقوم عبد الهادي بمباشرة عمله وقيادة المران بصحبة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، وذلك عقب تعافيه بشكل تام من فيروس كورونا.

وكان المدرب العام قد تواجد بصحبة الجهاز الفني بلقاء نهائي دوري أبطال أفريقيا الأخير .

ويتواصل غياب يوسف أوباما وعبدالله جمعة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، عن مباراة طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل ، فى نصف نهائي كأس مصر فى ظل استمرار إصابتهما بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يخضع الثنائي لمسحة كورونا يوم الثلاثاء المقبل للاطمئنان على حالتهما، كما يتواصل غياب محمود الونش مدافع الفريق عن مباراة طلائع الجيش بعدما أثبتت نتيجة مسحة كورونا التى خضع لها استمرار ايجابية حالته.

جدير بالذكر أن الونش وجمعة وأوباما غابوا عن مباراة الأهلي بسبب إصابتهم بكورونا، وخسر الفريق الأبيض لقب دوري أبطال أفريقيا بعد الهزيمة من الأهلي بهدفين مقابل هدف.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بعد غدًا الثلاثاء في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، وهو اللقاء الذي سيقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

