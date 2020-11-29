وجاءت الأهداف في مباراة أنجيه ولانس عن طريق بيريرا وباهوكين وكابل لصالح أنجيه ، بينما جاء هدف لانس عن طريق كاليموندو.
وفي مباراة موناكو وتيم أولمبيك ، جاءت الأهداف عن طريق ديوب ومارتينيز وفولاند في الدقائق 19 ، 75 ، 77 .
وأخيرًا في مباراة ستاد بريست وميتز والتي انتهت لصالح الأول بنتيجة 2-0 ، جاءت الأهداف عن طريق كاردونا في الدقيقة 12 ، 64 .
ويحتل فريق باريس يان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 25 نقطة بينما يحتل فريق أولمبيك ليون المركز الثاني برصيد 23 نقطة ويأتي فريق مونبيليه في المركز الثالث من جدول الترتيب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري الفرنسي.. أنجيه يفوز على لانس 3-1.. موناكو يتخطى تيم أولمبيك بثلاثة.. ستاد بريست يهزم ميتز 2-0 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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