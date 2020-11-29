الدوري الفرنسي.. أنجيه يفوز على لانس 3-1.. موناكو يتخطى تيم أولمبيك بثلاثة.. ستاد بريست يهزم ميتز 2-0

انتهت مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الفرنسي والتي أقيمت اليوم الأحد ، حيث شهدت فوز فريق أنجيه على لانس 3-1 ، بينما فاز فريق موناكو على تيم أولمبيك 3-0 ، وأخيرًا فاز فريق ستاد بريست على ميتز 2-0.

وجاءت الأهداف في مباراة أنجيه ولانس عن طريق بيريرا وباهوكين وكابل لصالح أنجيه ، بينما جاء هدف لانس عن طريق كاليموندو.

وفي مباراة موناكو وتيم أولمبيك ، جاءت الأهداف عن طريق ديوب ومارتينيز وفولاند في الدقائق 19 ، 75 ، 77 .

وأخيرًا في مباراة ستاد بريست وميتز والتي انتهت لصالح الأول بنتيجة 2-0 ، جاءت الأهداف عن طريق كاردونا في الدقيقة 12 ، 64 .

ويحتل فريق باريس يان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 25 نقطة بينما يحتل فريق أولمبيك ليون المركز الثاني برصيد 23 نقطة ويأتي فريق مونبيليه في المركز الثالث من جدول الترتيب.