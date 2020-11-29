نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد خسارة إفريقيا.. تعرف على الراحلين عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على رحيل عدد كبير من اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وخسر الزمالك لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الهزيمة أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية.

واستقر باتشيكو على رحيل كل من كريم بامبو ومحمد عبدالسلام وكابونجو كاسونجو وعمر السعيد ومحمد حسن ومصطفى فتحي، خلال الفترة المقبلة.

وفضلت إدارة الزمالك عدم الإعلان عن قرار رحيل اللاعبين، إلا بعد الانتهاء من مسابقة بطولة دوري أبطال أفريقيا، للحفاظ على تركيز اللاعبين.

وطلبت إدارة القلعة البيضاء، تقرير من باتشيكو عن اللاعبين الراحلين، من أجل اتخاذ القرار النهائي، لأنهم لن يوافقوا على رحيل أي لاعب بالمجان.