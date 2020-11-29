نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقاف واستبعاد مجلس الإدارة الحالي برئاسة مرتضى منصور مؤقتا لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة في المخالفات التي تم ارتكابها.

وغرد أحمد مرتضى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"شكراً للجميع شكراً جمهور الزمالك العظيم واعضاء الجمعيه العموميه المحترمين شكراً لزملائي في المجلس الحالي والمجالس السابقه شكراً لكل اعضاء المنظومة الرياضيه".

وأضاف :وشكراً لكل من حاربني احترم الجميع واقدرهم الحمد لله يعلم الله كل شئ....#الزمالك في القلب دائماً شكراً".