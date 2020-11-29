نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يواصل تألقه ويفوز على فيورنتينا بثنائية بالدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق ميلان فوز ثمين 2-صفر على فيورنتينا، اليوم الأحد، في الجولة التاسعة من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضاً فوز أودينيزي على مضيفه لاتسيو 3-1 وبولونيا على كروتوني 1-صفر.

وتغلب ميلان على غياب مهاجمه السويدي المخضرم والخطير زلاتان إبراهيموفيتش، وحقق فوزاً ثميناً ومستحقاً على فيورنتينا 2-صفر، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط أمام جاره ومنافسه التقليدي العنيد إنتر ميلان، وذلك بعد 9 مباريات لكل منهما في المسابقة.

وتجمد رصيد فيورنتينا عند 8 نقاط في المركز الـ16، علماً بأنها الهزيمة الثانية على التوالي للفريق، وهي الثالثة له مقابل تعادل واحد في آخر 4 مباريات خاضها بالمسابقة.

وأنهى ميلان الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما أليسيو رومانيولي وفرانك كيسي في الدقيقتين 17 و27 من ضربة جزاء كما أهدر كيسي ضربة جزاء أخرى للفريق في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، تراجعت حدة الخطورة على المرميين، وأهدر الفريقان الفرص القليلة التي سنحت لهما لينتهي اللقاء بالفوز الثمين لميلان.