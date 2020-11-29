انهار من البكاء.. استقالة أمير مرتضى من الزمالك بعد حل مجلس الإدارة

تقدم أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك باستقالته من منصبه بعد قرار وزارة الشباب والرياضة الذي صدر باستبعاد مجلس إدارة القلعة البيضاء وتحويله للنيابة بسبب المخالفات.

وكشف مصدر بالزمالك عن ان نجل رئيس الزمالك دخل في نوبة بكاء شديدة وانهار أثناء تواجده في تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بمجرد علمه بالقرار.

وكانت وزارة الرياضة فرر إحالة المخالفات المالية لنادي الزمالك إلى النيابة العامة، وتجميد مجلس الإدارة لحين انتهاء التحقيقات، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا للمجلس، وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالإشراف على النادي وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئونه.

وكشف مصدر بوزارة الشباب والرياضة عن أعضاء اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك مؤقتًا، حيث ستضم كلًا من المستشار أحمد بكري رئيسا وعضوية كل من هشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة استنئاف القاهرة، ، ومحمد سيد عطية، المحام العام الأول وأيمن يونس ومحمد سيف.