تعرف على المرشحين للإشراف على قطاع الكرة بالزمالك

علم دوت الخليج من مصادر مسؤولة ، أن أيمن يونس نجم الزمالك وعضو مجلس الادارة السابق سوف يتولى الاشراف على قطاع الكرة بالقلعة البيضاء بعد قرار حل مجلس مرتضى منصور .

وجاء ترشيح اسم يونس ضمن تشكيل اللجنة الفنية للزمالك على ان يتولى الاشراف على قطاع الكرة خلفا لامير مرتضى منصور الذي تقدم باستقالته منذ قليل ، وتضم قائمة المرشحين ايضا ، نجمي الزمالك السابقين أشرف قاسم وعبد الحليم علي.

وكانت وزارة الرياضة فرر إحالة المخالفات المالية لنادي الزمالك إلى النيابة العامة، وتجميد مجلس الإدارة لحين انتهاء التحقيقات، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا للمجلس، وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالإشراف على النادي وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئونه.

وكشف مصدر بوزارة الشباب والرياضة عن أعضاء اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك مؤقتًا، حيث ستضم كلًا من المستشار أحمد بكري رئيسا وعضوية كل من هشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة استنئاف القاهرة، ، ومحمد سيد عطية، المحام العام الأول وأيمن يونس ومحمد سيف.