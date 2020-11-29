عاجل.. وفاة أسطورة السنغال بابا ديوب

أكدت وسائل إعلام سنغالية، مساء اليوم الأحد، وفاة متوسط الميدان الدولي السنغالي السابق "باب بوبا ديوب" عن عمر 42 عامًا بعد صراع مع المرض.
ووفقًا لما ذكره موقع "داكار أكتي"، فإن اللاعب الذي اعتزل كرة القدم سنة 2013 توفي اليوم بعد صراع مع المرض.
وقد اشتهر المهاجم السابق بهدفه الممتاز ضد فرنسا في مونديال 2002، وبثنائيته في مرمى الأوروغواي في المسابقة ذاتها.
ولعب ديوب للعديد من الفرق الأوروبية على غرار جراسهوبرز السويسري، لانس الفرنسي، فولهام وبورتسموث ووست هام يونايتد وبرمنجهام سيتي الإنجليزيين، بالإضافة إلى آيك أثينا اليوناني.
ولعب ديوب بقميص منتخب بلاده في 63 مباراة، وسجل 11 هدفًا.
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