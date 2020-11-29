الوحدة يفوز على الباطن 3 /2 في الدوري السعودي

نجح فريق الوحدة في الفوز على نظيره الباطن بنتيجة 3 /2 ، مساء اليوم الأحد، في إطار المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت ثلاثية فريق الوحدة في مرمى الباطن عن طريق محترفه المتألق ديمتري بيتراتوس خلال الدقائق التالية: “20 و54 و80” من زمن المباراة.

بينما أحرز فابيو آبرو هدفي الباطن خلال الدقيقتين “4 و90” من زمن المباراة ولم يكن هذان الهدفان كافيان لحصد نقطة وحيدة من المباراة حيث فشل الفريق في تسجيل الهدف الثالث بعدما سنحت له في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وبعد هذا الفوز، يصل نادي الوحدة إلى 6 نقاط في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي بعد تعرضه لـ4 هزائم خلال الجولات الماضية، بينما يظل فريق الباطن عند 7 نقاط متواجدًا في المركز التاسع بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين.