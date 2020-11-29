تشيلسي يتعادل سلبيا مع توتنهام بالدوري الإنجليزي

وشهد الشوط الأول خطورة من جانب فريق توتنهام لإحراز الهدف الأول ، بينما تواجد فريق تشيلسي في منتصف الملعب .
وفي الشوط الثاني ، شهد ضغط متواصل من لاعبي تشيلسي وأضاع اللاعب المغربي حكيم زياش عدة كرات ، كما أضاع بوليستش مهاجم الفريق فرصة حقيقة كادت أن تدخل المرمى وتنتهي المباراة بالتعادل السلبي .
وبدأ فريق تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من:.
حراسة المرمى: ميندي.
خط الدفاع: تياجو سيلفا، زوما، بن تشيلويل، جيمس.
خط الوسط: مونت، كانتي، كوفاسيتش.
خط الهجوم: فيرنر، أبراهام، زياش.
بينما بدأ فريق توتنهام اللقاء بتشكيل مكون من:.
حراسة المرمى : هوجو لوريس
خط الدفاع : سيرجي أورييه، جو رودون، إيريك داير، سيرخيو ريجيلون،
خط الوسط : بيير-إيميل هويبيرج، موسى سيسوكو، تانجي ندومبلي، ستيفن بيرجوين
خط الهجوم : سون هيونج مين، هاري كين.
ويحتل فريق توتنهام المركز الثاني برصيد 21 نقطة بينما يحتل فريق تشيلسي المركز الثالث برصيد 19 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.
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