تشيلسي يتعادل سلبيا مع توتنهام بالدوري الإنجليزي

انتهت المباراة بين فريقي تشيلسي وتوتنهام بالتعادل السلبي بين الفريقين ، في المباراة التي جمعت بينهما منذ لحظات في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد الشوط الأول خطورة من جانب فريق توتنهام لإحراز الهدف الأول ، بينما تواجد فريق تشيلسي في منتصف الملعب .

وفي الشوط الثاني ، شهد ضغط متواصل من لاعبي تشيلسي وأضاع اللاعب المغربي حكيم زياش عدة كرات ، كما أضاع بوليستش مهاجم الفريق فرصة حقيقة كادت أن تدخل المرمى وتنتهي المباراة بالتعادل السلبي .

وبدأ فريق تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من:.