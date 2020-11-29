مليار جنيه مخالفات وبكاء أمير مرتضى.. القصة الكاملة لـ حل مجلس الزمالك

في الرابع من أكتوبر الماضي، قررت اللجنة الأوليمبية وقف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربعة سنوات، إضافة إلى تغريمه مبلغ مائة ألف جنيها، كما قررت عدم اعتماد تمثيله للنادي، وعدم تقلده أي اجتماعات، أو جمعيات عمومية، وعدم الأخذ بتوقيعه على أي أوراق تخص النادي.

لم تكتف اللجنة الأوليمبية بتلك القرارات فقط، بل وأرسلت في يوم السابع من أكتوبر ايضًا، خطابا رسميا لجميع الاتحادات الرياضية، تخطرها فيه بقراراتها والعقوبات التي وقعتها علي مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، خلال الاجتماع الطارئ الاخير للجنة يوم الاحد الماضي، حيث طلبت اللجنة من الاتحادات ببدا تنفيذ العقوبات، ظلت الأمور هكذا حتى اليوم الأحد التاسع والعشرين من نوفمبر.

في أول ردة فعل على قرارات اللجنة الأوليمبية وبعد أكثر من شهر، قرر وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وذلك امتثالًا لنتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية التى شكلها الوزير، من المختصين بالوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات، من أجل التفتيش المالي والإداري على النادي.

قرارات وزير الرياضة الخاصة بـ الزمالك

- إحالة المخالفات المالية الواردة بتقرير لجنة التفتيش للنيابة العامة.

- وقف واستبعاد مجلس إدارة النادي ومديره التنفيذي والمالي لحين انتهاء التحقيقات.

- تكليف مديرية الشباب والرياضة بتشكيل لجنة لإدارة شئون النادي واختيار المدير وضمه لعضوية اللجنة.

قرر الوزير أشرف صبحي، ايضًا حل مجالس إدارات قرابة الـ 40 مركز شباب على مستوى محافظات الجمهورية، وإحالة المخالفات الخاصة بها إلى إلى النيابة العامة وتكليف مديريات الشباب والرياضة كل فيما يخصه بتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها، مؤكدًا أن تلك الإجراءات تأتي في إطار الحرص على ضبط الأداء المالى والإدارى لمختلف الهيئات الشبابية والرياضية في جميع المحافظات..

اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك علم دوت الخليج أن اللجنة المؤقتة لادارة نادى الزمالك تضم كل من المستشار أحمد بكرى رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة استئناف القاهرة . والمستشار محمد سيد على عطية أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

مرتضى منصور يغادر النادي

ومن جانبه، توجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق إلى منزله فور إعلان قرار وزارة الشباب الرياضة بتوقف مجالس إدارات الزمالك ودمياط والشرقية والقاهرة لارتكاب مجالس إدارات بعض مراكز الشباب لمخالفات مالية، وتوجه أيضا المهندس هاني زادة وأحمد عادل عبد الفتاح عضوي المجلس إلى الخروج من النادي عقب تواجد اللجنة الخاصة من الوزارة.

مخالفات بمليار جنيه

هذا فيما، كشف مصدر قانوني بوزارة الشباب والرياضة عن أسباب تشكيل لجنة لإدارة نادي الزمالك تضم كل من المستشار أحمد بكرى رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة استئناف القاهرة.

وأضاف في تصريحات خاصة إن اللجان التفتيشية المشكلة من أكثر من جهة وجدت العديد من المخالفات المالية الجسيمة تخطت المليار جنيه وتلاعب في الأوراق وهو ما تم احالته للنيابة العامة على الفور وجاء تشكيل اللجنة المؤقتة من رجال القانون والقضاء لادارة النادي وعدم تمكين المخالفين من اخفاء اي مستندات.

وأشار إلى أن لجان التفتيش مستمرة في عملها وتباشر فحص جميع الاوراق بنادي الزمالك على ان تحول اي مخالفات اخرى للنيابة العامة فورا.

أحمد مرتضى والرسالة الأخيرة

نشر أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، تغريدة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وغرد أحمد مرتضى في رسالته الأخيرة قائلًا: "شكرًا للجميع شكرًا جمهور الزمالك العظيم وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين شكرًا لزملائي في المجلس الحالي والمجالس السابقه شكرًا لكل اعضاء المنظومة الرياضية وشكرًا لكل من حاربني احترم الجميع واقدرهم الحمد لله يعلم الله كل شئ.... #الزمالك في القلب دائمًا شكرًا".

أمير مرتضى.. بكاء واستقالة

ولم يتحمل الأبن الأصغر القرارات، حتى أعلن أمير مرتضى، المشرف على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، استقالته من منصبه بعد قرار وزارة الشباب والرياضة الذي صدر باستبعاد مجلس إدارة القلعة البيضاء وتحويله للنيابة بسبب المخالفات، وكشف مصدر بالزمالك عن ان نجل رئيس الزمالك دخل في نوبة بكاء شديدة وانهار أثناء تواجده في تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بمجرد علمه بالقرار.

مباراة الزمالك المقبلة

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد استأنف تدريباته اليوم الأحد بعدما حصل اللاعبون على راحة بالأمس، وشهد التدريب تواجد الثلاثي محمد أشرف "روقا" وأحمد فتوح والتونسي حمزة المثلوثي، وكان الزمالك استقر على قيد روقا وفتوح في القائمة الأولى للموسم الجديد، على أن يتم قيد المثلوثي في القائمة الثانية الخاصة بالصفقات الجديدة.

وأصبح موقف الثنائي روقة وفتوح من المشاركة مع الزمالك في مباراة طلائع الجيش المقبلة، بيد الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة البرتغالي جايمي باتشكيو المدير الفني، ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بعد غدًا الثلاثاء في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، وهو اللقاء الذي سيقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان النادي الأهلي قد توج بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد أن حقق الأهلي فوزا صعبا علي الزمالك بهدفين مقابل هدف ليتوج ينهائي القرن الذي يجمع بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا علي ملعب استاد القاهرة الدولي، وأدى لاعبى الزمالك مباراة العمر أمام الغريم التقليدي للأبيض وسجل هدف النادي الوحيد شيكابالا.