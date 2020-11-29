مواجهة جديدة.. العميد يأمل في تفادي الهزيمة الثالثة أمام الأهلي في كأس مصر

ويرغب حسام حسن في تحقيق الفوز الأول على النادي الأهلي في بطولة كأس مصر منذ توليه القيادة الفنية بمختلف أندية الدوري الممتاز.
وبدأ حسام حسن مواجهاته ضد الأهلي في الدور الـ 16 لبطولة كأس مصر موسم "2009-2010"، خلال توليه القيادة الفنية لنادي الزمالك وتعرض للهزيمة في ذلك الوقت بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وتعد المواجهة الثانية لحسام حسن ضد النادي الأهلي خلال توليه قيادة المصري البورسعيدي في نهائي البطولة عام 2015 وخسر اللقب بعد تعرضه للهزيمة بهدفين مقابل هدف.
ويعد آخر انتصار لحسام حسن على النادي الأهلي مع بيراميدز في يناير 2019 بهدفين مقابل هدف بالجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري .
ويأمل حسام حسن في تحقيق الفوز على النادي الأهلي والوصول لنهائي كأس مصر من أجل تحقيق أمال زعيم الثغر التي تأمل في التتويج بالبطولة .
ويخوض حسام حسن اللقاء الـ 25 ضد النادي الأهلي والثالث ببطولة كأس مصر حيث يملك العميد 24 مباراة ضد المارد الأحمر مع الفرق التي أشرف على تدريبها .
وتمكن حسام حسن خلال مواجهاته بالتادي الأهلي من تحقيق الفوز في 5 مباريات وخسر في 13 مباراة والتعادل في 6 مباريات .
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