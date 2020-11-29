الاتحاد السكندري يجري مسحة طبية قبل مواجهة الأهلي في كأس مصر

ويستعد الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن لمواجهة النادي الأهلي المقرر لها بعد غد الثلاثاء في إطار نصف نهائي كأس مصر بالسويس .

وأعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ، قائمته لمواجهة الاهلي في نصف نهائي بطولة كأس مصر .

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: عماد السيد، عمرو خليل، صبحي سليمان.

الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، السيد سالم، صبري رحيل، مروان النجار، كريم يحيى، مصطفى إبراهيم، هشام صالح.

الوسط: أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، محمد عبدالغني، مروان عطية، كريم الديب، رزاق سيسيه، عبدالسميع سيمو، عمار حمدي، كريم ممدوح.

الهجوم: محمد الصباحي، خالد قمر، أحمد راشد.