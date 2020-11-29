حطب يشكر رئيس الأولمبية الدولية خلال المنتدى الأول للاعبين المصريين

أقيمت فعاليات مؤتمر المنتدى الأول للاعبين الأولمبيين والدوليين المصريين والمقام بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة مصر الجديدة بحضور عدد كبير من نجوم الرياضة والشخصيات الرياضية في مقدمتهم المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ورؤساء الاتحادات ونجوم الرياضة.

بدأ المؤتمر بالترحيب بالحاضرين ثم عرض كلمة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية التي أرسلها مسجلها والتي قال فيها أرحب برئيس اللجنة الأولمبية المصرية المهندس هشام حطب وجميع الرياضيين المصريين في هذا الحدث الكبير وهدفنا هو تقوية دور الرياضيين في الحركة الأولمبية وفي الفترة الحالية الصعبة من فيروس كورونا نحتاج إلى القيم الأولمبية المشتركة المتمثلة في الصادقة والتميز والإحترام والتضامن وأحد مهمات منتدى اللاعبين نشر هذه القيم.

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ ، منتدى اللاعبين الدوليين والأولمبيين المصريين يرسل رسالة ثقة وتفاؤل قوية من مصر إلى الرياضيين حول العالم وأتمنى رؤية أكبر عدد من الرياضيين المصريين في طوكيو وأيضا عندما أزور مصر لحضور نهائيات كأس العالم لكرة اليد.

وقال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن سعادته بتنظيم مصر للمنتدى الأول للاعبين الأولمبيين والدوليين المصريين الذي يأتي وسط إهتمام من اللجنة الأولمبية الدولية ورئيسها توماس باخ الذي حرص على أن يلقي كلمة لمصر بهذه المناسبة والتي تحمل في طياتها العديد من الرسائل المهمة للرياضة والرياضيين المصريين والتي نسعد بها جميعا وتعبر عن دور وقيمة مصر الرياضية العالمية.

أضاف المهندس هشام حطب، حرصنا دائما على صالح اللاعبين لأنهم أساس الرياضة وكل ما هو يصب في مصلحة اللاعبين نعمل على تطبيقه لأن هدفنا الأول والأخير أن نصل باللاعبين إلى الأفضل من أجل القدرة على صناعة أبطال يرفعون راية مصر التي نسعى كلنا لأن تكون مصر الأفضل رياضيا على مستوى العالم.

وحرص المهندس هشام حطب على توجيه الشكر للحاضرين وكل فرد في المنظومة الرياضية ساهم في اعداد كوادر رياضية تحمل اسم مصر عاليا في جميع المحافل الدولية.

ألقى الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد كلمة وقال سعيد بكلمة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية وأشكر اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس هشام حطب على مجهوداتهم الكبيرة ، والرياضة المصرية في تقدم كبير .

أضاف الدكتور حسن مصطفى ، الرياضة هي السمو في الأخلاق والتعارف بين الشعوب وسعيد بهذا التجمع وسط هذه الظروف وكل التوفيق للرياضة المصرية والمسئولين عنها لتحقيق انجازات تليق بالرياضة المصرية.

وقال الدكتور محمد الكردي مساعد وزير الشباب والرياضة في كلمته نيابة عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، أنقل تحيات وتقدير الدكتور أشرف صبحي وأهمية منتدى اللاعبين الأولمبيين والدوليين المصريين الأول والذي يؤكد على أهمية دور اللاعبين وما تم تحقيقه والتنظيم المميز للمنتدى.