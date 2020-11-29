معلومات تهمك عن أحمد البكري المكلّف برئاسة نادي الزمالك

قررت وزارة الشباب والرياضة وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.
جاء ذلك بناء على نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية .
وعلم دوت الخليج أن اللجنة المؤقتة لادارة نادى الزمالك تضم كلا من المستشار أحمد بكرى رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد سيد على عطية أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.
ويعتبر أحمد البكري من أعضاء نادي الزمالك القدامى الذين حصلوا على العضوية منذ سنوات طويلة، وسبق له تولى منصب مدير التعاقدات في إحدى السنوات.
كان البكري من ضمن مجلس ادارة مؤقت مع الرئيس المؤقت محمد عامر، وهو الذي تمكن من ضم معظم الصفقات التي تعاقد معها الزمالك في عام 2008.
والبكري هو رئيس محكمة استئناف القاهرة الحالي، ومن أشد المشجعين لنادي الزمالك.
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