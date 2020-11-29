لاوتارو يحسم مصيره مع إنتر ميلان

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي يخطط للرحيل عن صفوف الفريق الإيطالي خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن لاوتارو مارتينيز البالغ من العمر23 عاماً يرغب في الرحيل عن إنتر ميلان وسط إهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن خورخي مينديز وكيل أعمال النجم الأرجنتيني يعمل على إيجاد نادي له علماً بأن ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد معه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لاوتارو مارتينيز يلعب في صفوف إنتر ميلان منذ عام 2018 وخاض مع الفريق الإيطالي 97 مباراة وسجل 36 هدفاً وصنع 11 هدف آخرين وينتهي عقده في 2023.