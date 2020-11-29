نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قراراً إلى أعضاء مجلس إدارته عقب حل مجلس إدارة الزمالك، بشكل رسمي.

وكانت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي أعلن عن تجميد مجلس مرتضى منصور وحله بالكامل، على أن يتولى المستشار أحمد البكري رئاسة النادي بشكل مؤقت.

كما قامت الوزارة بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.

ومنع الخطيب، أعضاء مجلس إدارة النادي بشكل رسمي بعدم التعليق على الأمر أو التطرق لاطلاق أي تصريحات سواء عن طريق صفحات السوشيال ميديا أو وسائل الإعلام.