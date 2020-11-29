حل مجالس إدارات مراكز شباب تلا وقويسنا وإحالة المخالفات للنيابة العامة

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرارًا بحل حل مجالس إدارات مراكز شباب تلا وقويسنا بمحافظة المنوفية وإحالة المخالفات للنيابة العامة وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارته.

جاء ذلك في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية ، فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 .

كما تقرر حل مجالس إدارات مراكز شباب زفتي وبرما وميت يزيد بالغربية والميناء بالبحر الأحمر والسلام وأبو صوير وشباب البياضية وشباب أبو السيد وعرب أبو قاسم والوابورات وأبو عيادة والمزارعة بالإسماعيلية والمجاز الغربي وأبو طبل بكفر الشيخ والأمل وميت كنانة وكفر الشموت بالقليوبية والحسينية بالشرقية وكفر طهرمس وعرب التل والشيخ زايد بالجيزة وميت الخولى بدمياط والسنبلاوين والبلاسى وشربين وكفر ميت فاتك والقيطون وبسنديلة و29 بصار بالدقهلية ومنشأة ناصر وزينهم وعين شمس بالقاهرة والحواتكة والكوم الأحمر ودكران بأسيوط وشنهور وبهجورة والصياد بقنا وأقليط والشراونة بحرى والشراونة قبلى وسليم جودة والسباعية شرق والعوينية والخورى وخور أبو على واللديد والعقيبة الجديدة والحجز القبلى بأسوان ومنشأة شرنوب بالبحيرة والعرابة الشرقية وبهتا بسوهاج الواسطى ببني سويف وإحالة المخالفات الخاصة بها إلى النيابة العامة وتكليف مديريات الشباب والرياضة كل فيما يخصه بتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها.