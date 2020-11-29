نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرب الرمل يتعاقد مع 3 لاعبين جدد .. تعرّف عليهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي عرب الرمل على توقيع ثلاث لاعبين جدد، ضمن الصفقات الجديدة، استعداداً للموسم المقبل من دوري القسم الثالث 2020-2021.

وشملت قائمة التعاقدات الجديدة الثلاثي، أحمد كعبوره جناح أيمن بنها وسمنود، ومحمد أبو العز لاعب وسط مهاجم غزل شبين، وأحمد جلال جناح مهاجم كفر الشيخ ابراهيم وقويسنا.

وسبق لعرب الرمل، ضم أكثر من لاعب جديد وهم، فوزي فتحي مهاجم سرس الليان، وليد صبحي حارس كفر الشيخ ابراهيم، رامي نصحي لاعب بنها، واسلام عبد القادر لاعب زفتي، محمد سعيد بوجي لاعب جمهورية شبين، أحمد أوسه لاعب ميت خلف وغزل شبين، أيمن الفيل حارس عرب الرمل وسرس الليان، والتجديد لمحمود عاطف بيبو، وشكري ابراهيم، والتعاقد مع أحمد سمير جناح أيسر جمهورية شبين، مواليد 97، وأحمد شلبي مدافع مركز شباب أبشيش.

