الوضع سيكون مريحا.. رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك يطمئن جماهير النادي

طمأن المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المعينة لرئاسة الزمالك، جماهير النادي الأبيض، موضحا أن الوضع سيكون مريحا خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل الرغبة في توجيه الدعم لفريق الكرة .
وجاءت تصريحات الرئيس المؤقت لنادي الزمالك كالتالي :-
- تم التكليف من وزير الرياضة وطلب منا ادارة الزمالك لمدة سنة.. نادي الزمالك في دمنا كلنا ولازم نقف ونسانده.
- شكلنا لجنة لادارة الكرة من أيمن يونس وأشرف قاسم وعبدالحليم علي ولهم اليد الطولى لادارة الكرة ومحدش هيقرب منها والمدير الفني له كامل الحرية في قراراته.
- لابد من وجود اموال داخل الزمالك والاولوية لفريق الكرة سواء التجديد للاعبين والمستحقات المتأخرة وكل ده في الاعتبار على حسب الماديات الموجودة.
- الزمالك كيان لا يتوقف على أشخاص. وموضوع الكرة شكلنا لجنة وبطمن الجمهور ميقلقش على الفريق وبنسانده ومش معقول هتسيب الفريق يتدهور مطمينين تمام الاطمئنان والاهمية الكبرى لفريق الكرة والالعاب الاخرى.
- هنتسلم النادي غدا وبنطمن الجمهور ان فريق الكرة هيمشي زي ما هو عاوزين وان شاء الله الوضع مستقر ومريح وفي اولوية في تجديد العقود واللاعبين الجدد.
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