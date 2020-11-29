سولشاير يتغنى بما يقدمه كافاني مع مانشستر يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد بالمهاجم الأوروجواياني إدينسون كافاني، الذي قاد الشياطين الحمر إلى فوز مثير في اللحظات الأخيرة 3 / 2 اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة 10 من الدوري الإنجليزي.

وجلس كافاني /33 عاما/ على مقاعد البدلاء في بداية المباراة، قبل أن ينزل إلى أرض الملعب قبل انطلاق الشوط الثاني، حينما كانت النتيجة تشير لتقدم ساوثهامبتون 2 / صفر، ليحرز هدفين ويصنع هدفا آخر لمصلحة مانشستر يونايتد.

وتحدث سولشاير عن كافاني عقب المباراة "إنه يلعب في مركز المهاجم الصريح ويريد أن يكون متواجدا في جميع المراكز، إنه دائما في حالة حركة".

وأضاف سولشاير "لقد كان يمتاز بحركة رائعة وتوقيته مذهل. إنه متعطش دائما لتسجيل الأهداف، إنه مفتاح قلب الهجوم".

كان كافاني قد انضم لمانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية، بعد انتهاء مسيرته مع فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشار سولشاير إلى أنه كان سيشعر بالرضا حال انتهاء اللقاء بالتعادل 2 / 2، مشددا على أن فريقه لا يستسلم مطلقا.

وأوضح سولشاير في النهاية كنت فخورا جدا بالتعادل 2 / 2 لأننا قدمنا ​أداء جيدا".

وتابع "إنها سمة من سمات مانشستر يونايتد ألا يستسلم أبدا. كل واحد من اللاعبين لا يرغب في رفع الراية البيضاء، لم تكن هناك أي فرصة على الإطلاق للتخلي عن نقاط المباراة".

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة، إلى 17 نقطة في المركز السابع بترتيب البطولة.