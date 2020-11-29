نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرليفركوزن يتعادل سلبياً مع هيرتا برلين في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل بايرليفركوزن مع هيرتا برلين بدون أهداف اليوم الأحد في المرحلة التاسعة من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، التي شهدت تعادل ماينز 1 / 1 مع ضيفه هوفنهايم.

وأصبح ليفركوزن في المركز الثالث بترتيب المسابقة برصيد 19 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف بايرن ميونخ (المتصدر)، ونقطة واحدة خلف لايبزج، صاحب المركز الثاني.

في المقابل، ارتفع رصيد هيرتا برلين إلى ثماني نقاط في المركز الثالث عشر.

عجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تسابق لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة التعادل.

وأهدر ماينز نقطتين ثمينتين بعدما تعادل 1 / 1 مع ضيفه هوفنهايم.

وبادر ماينز بالتسجيل عبر لاعبه روبن كوايسون في الدقيقة 33، قبل أن يتعادل إهلاس بيبو لمصلحة هوفنهايم في الدقيقة 62.

اضطر هوفنهايم لإنهاء المباراة بعشرة لاعبين عقب تعرض لاعبه دينيس جيجر في الدقيقة 80.