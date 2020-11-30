تشيلسي وتوتنهام يكتفيان بالتعادل
خيم التعادل السلبي على لقاء تشيلسي مع ضيفه توتنهام هوتسبير يوم الأحد في المرحلة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وجاء الديربي اللندني متوسط المستوى، إذظهر لاعبو الفريقين بشكل باهت، ولم تسنح سوى القليل من الفرص للتسجيل، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة.
ورفع توتنهام رصيده إلى 21 نقطة، ليقفز إلى الصدارة، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه ليفربول حامل اللقب المتساوي معه في نفس الرصيد، وفي المقابل ارتفع رصيد تشيلسي إلى 19 نقطة في المركز الثالث.
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