بالأسماء.. 4 أساطير لإدارة ملف الكرة بالزمالك

أكد المستشار هشام إبراهيم، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، أن الفارس الأبيض كيان كبير، مطمئنا جماهيره وأعضاءه بأن فريق الكرة مستقل، عن ما يحدث داخل النادي.

وأضاف المستشار هشام إبراهيم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، "فريق الكرة في أحسن أحواله، ونسعى للحفاظ على استقراره وحل جميع الأزمات المالية".

وتابع "لا يمكن رفض تمثيل الزمالك مهما كانت الصعوبات، كانت هناك مفاوضات سابقة لحين الاستقرار على أسماء اللجنة، والاحترام وعدم الدخول في مهاترات هدف اللجنة المعينة".

وقال "قمنا بتشكيل لجنة شئون كرة القدم، تتكون من أساطير ورموز للنادي هم أشرف قاسم، وأحمد رمزي، وأيمن يونس، وعبدالحليم علي، وهى أسماء لا يختلف أحد عن حبهم وعشقهم للزمالك، وسيكونوا إضافة قوية".