تحت أنظار النني .. ولفرهامبتون يفوز على أرسنال 2 /1 في الدوري الإنجليزي

نجح فريق وولفرهامبتون في الفوز على أرسنال بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ، في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت الأهداف عن طريق نيتو لاعب نادي وولفرهامبتون في الدقيقة 27 ، ثم تعادل جابرييل سانتوس البرازيلي في الدقيقة 30 لصالح ارسنال، وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، استطاع بودينس لاعب وولفرهامبتون تسجيل هدف التقدم مرة أخرى في الدقيقة 42 .

وشهد الشوط الأول إصابة مروعة للمهاجم المكسيكي راؤول خيمنيز بعد اصطدامه بالمدافع البرازيلي ديفيد لويز لاعب نادي أرسنال مما أدى إلى خروجه عن أرضية الملعب عبر "نقالة".

وتواجد المصري محمد النني على مقاعد بدلاء نادي أرسنال بعد شفائه من فيروس كورونا ، والذي تعرض له أثناء تواجده مع منتخب مصر لخوض مباراة توجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق وولفرهامبتون المركز السادس برصيد 17 نقطة ، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.