نابولي يكتسح روما برباعية فى الدوري الإيطالي

نجح فريق نابولي في اكتساح نظيره روما برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما ، في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

واستطاع إنزيني تسجيل هدف التقدم لفريق نابولي في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول ، لبخرج بفريقه متفوقًا على روما بهدف للا شئ.

وفي الشوط الثاني نجح فابيان رويز من تسجيل هدف رائع من تسديدة خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك على يسار الحارس في الدقيقة 64.

وجاء الهدف الثالث عن طريق مارتينيز في الدقيقة 81 ، وأخيرًا احرز بوليتانو الهدف الرابع في الدقيقة 87 ليختتم الأهداف ويعلن فوز فريقه برباعية على فريق روما.

وشهدت أجواء ماقبل المباراة ، تواجد صورة الأسطورة مارادونا في أرضية الملعب وقاموا لاعبي نابولي بإحياء ذكراه ووضعوا العديد من الورود على أرضية الملعب تجاه صورته.

وبهذه النتيجة ، يحتل فريق نابولي المركز السادس برصيد 17 نقطة ، بينما يحتل فريق روما المركز الخامس برصيد 17 نقطة أيضًا متفوقًا بفارق الأهداف من جدول ترتيب الدوري الإيطالي.