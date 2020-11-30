إبراهيم حسن: جاهزون لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس مصر

يستعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن لتجهز الفريق للمواجهة الهامة و المرتقبة أمام النادي الأهلي فى لقاء نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الرياضى 2019_2020 بعد غد الثلاثاء على ملعب استاد السويس الجديد في تمام الثامنة مساءً .

وأوضح مدير الكرة إبراهيم حسن أن الجهاز الفنى يُقدر تمامًا فريق النادى الأهلى بطل الدورى وبطل إفريقيا و لكن في ذات الوقت يثق تمامًا في فريقه و قدرته على أداء مباراة قوية تليق بزعيم الثغر و جماهيره الكبيرة.

وتابع إبراهيم حسن أن الحالة المعنوية لجميع اللاعبين مرتفعة للغاية ، و أن أي غيابات محتملة عن صفوف الفريق لن تؤثر في ظل تواجد عناصر مميزة و بدلاء أكفاء ، مؤكدًا ثقته في جميع عناصر الفريق وارتفاع المستوى الفني و البدنى تدريجيًا و الذى وصل إليه الفريق في أخر مباريات في بطولة الدورى العام و كأس مصر .

وأعلن الدكتور عمرو الأشلم طبيب الاتحاد السكندري ، سلبية تحاليل رابيد تيست الخاصة بفيروس كورونا لجميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي.

ويستعد الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن لمواجهة النادي الأهلي المقرر لها بعد غد الثلاثاء في إطار نصف نهائي كأس مصر بالسويس .