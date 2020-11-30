إبراهيم حسن: جاهزون لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس مصر

وأوضح مدير الكرة إبراهيم حسن أن الجهاز الفنى يُقدر تمامًا فريق النادى الأهلى بطل الدورى وبطل إفريقيا و لكن في ذات الوقت يثق تمامًا في فريقه و قدرته على أداء مباراة قوية تليق بزعيم الثغر و جماهيره الكبيرة.
وتابع إبراهيم حسن أن الحالة المعنوية لجميع اللاعبين مرتفعة للغاية ، و أن أي غيابات محتملة عن صفوف الفريق لن تؤثر في ظل تواجد عناصر مميزة و بدلاء أكفاء ، مؤكدًا ثقته في جميع عناصر الفريق وارتفاع المستوى الفني و البدنى تدريجيًا و الذى وصل إليه الفريق في أخر مباريات في بطولة الدورى العام و كأس مصر .
ويستعد الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن لمواجهة النادي الأهلي المقرر لها بعد غد الثلاثاء في إطار نصف نهائي كأس مصر بالسويس .
وأعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، قائمته لمواجهة الاهلي في نصف نهائي بطولة كأس مصر .
وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي:
حراسة المرمى: عماد السيد، عمرو خليل، صبحي سليمان.
الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، السيد سالم، صبري رحيل، مروان النجار، كريم يحيى، مصطفى إبراهيم، هشام صالح.
الوسط: أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، محمد عبدالغني، مروان عطية، كريم الديب، رزاق سيسيه، عبدالسميع سيمو، عمار حمدي، كريم ممدوح.
الهجوم: محمد الصباحي، خالد قمر، أحمد راشد.
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