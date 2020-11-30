انتهت مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني، والتي جمعت بين فريقي خيتافي وأتليتك بلباو، وفريقي سيلتا فيجو وغرناطة.
وشهدت مباراة خيتافي وأتليتك بلباو التعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1 ، وجاء هدف بلباو عن طريق فيلالييري في الدقيقة 9 ، بينما جاء هدف فريق خيتافي في الدقيقة 75 عن طريق رودريجيز.
كما شهدت مباراة سيلتا فيجو وغرناطة فوز الأول بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ، وجاءت أهداف سيلتا فيجو عن طريق نوليتو في الدقيقة 27 ، ميجيل باعزة في الدقيقة 81 ، وأخيرًا ببلتران في الدقيقة 85 ، بينما جاء هدف غرناطة الوحيد عن طريق لاعبه لويس سواريز في الدقيقة 25.
كما شهدت مباراة ريال سوسيداد وفياريال التعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1 وجاءت الأهداف عن طريق مورينو في الدقيقة 6 من ضربة جزاء لصالح فياريال ، وميكيل من ضربة جزاء أيضاً لريال سوسيداد في الدقيقة 33.
وبعد تلك النتائج ، يحتل فريق خيتافي المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة ، بينما يحتل فريق أتليتك بلباو المركز التاسع برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف ، بينما يحتل فريق سيلتا فيجو المركز الثامن عشر برصيد 10 نقاط ، واخيرًا يحتل فريق غرناطة المركز الثامن برصيد 14 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإسباني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري الإسباني.. خيتافي يتعادل 1-1 مع أتليتك بلباو.. سيلتا فيجو يفوز 3-1 على غرناطة.. وريال سوسيداد يتعادل 1-1 مع فياريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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