الدوري الإسباني.. خيتافي يتعادل 1-1 مع أتليتك بلباو.. سيلتا فيجو يفوز 3-1 على غرناطة.. وريال سوسيداد يتعادل 1-1 مع فياريال

انتهت مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني، والتي جمعت بين فريقي خيتافي وأتليتك بلباو، وفريقي سيلتا فيجو وغرناطة.

وشهدت مباراة خيتافي وأتليتك بلباو التعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1 ، وجاء هدف بلباو عن طريق فيلالييري في الدقيقة 9 ، بينما جاء هدف فريق خيتافي في الدقيقة 75 عن طريق رودريجيز.

كما شهدت مباراة سيلتا فيجو وغرناطة فوز الأول بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ، وجاءت أهداف سيلتا فيجو عن طريق نوليتو في الدقيقة 27 ، ميجيل باعزة في الدقيقة 81 ، وأخيرًا ببلتران في الدقيقة 85 ، بينما جاء هدف غرناطة الوحيد عن طريق لاعبه لويس سواريز في الدقيقة 25.

كما شهدت مباراة ريال سوسيداد وفياريال التعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1 وجاءت الأهداف عن طريق مورينو في الدقيقة 6 من ضربة جزاء لصالح فياريال ، وميكيل من ضربة جزاء أيضاً لريال سوسيداد في الدقيقة 33.

وبعد تلك النتائج ، يحتل فريق خيتافي المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة ، بينما يحتل فريق أتليتك بلباو المركز التاسع برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف ، بينما يحتل فريق سيلتا فيجو المركز الثامن عشر برصيد 10 نقاط ، واخيرًا يحتل فريق غرناطة المركز الثامن برصيد 14 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإسباني.