نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعب الفجر| رحيل مرتضي منصور كواليس حل مجلس إدارة نادى الزمالك (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت وزارة الشباب والرياضة، إيقاف مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، مؤقتا وإحالة مخالفاته للنيابة العامة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من النتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة.

ويستعرض برنامج ملعب الفجر أبرز الكواليس داخل جدران القلعة البيضاء، ورئيس الزمالك الجديد وخطته في إدارة النادي، وأول رد فعل من مرتضى منصور عقب صدور هذا القرار عبر الفيديو التالي :