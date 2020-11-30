نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير لوائح: مشاكل كبيرة في انتظار اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد بيومي، خبير اللوائح الدولية، إنه من حق وزارة الشباب والرياضة إصدار قرار وقف مجلس إدارة نادي الزمالك طالما أن هناك أسباب لذلك.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه من المؤكد امتلاك وزير الشباب أدلة ومستندات تدل على وجود مخالفات مالية وإدارية للمجلس الحالي، قبل اتخاذ هذا القرار القوي والعنيف.

وأوضح أن اللجنة التي سيتم تكليفها لإدارة الزمالك مشكلة من قانونيين، وتم اختيارها بعناية فائقة لأن معظم المخالفات التي تم اكتشافها من المجلس المستبعد كانت قانونية.

وأضاف، أن اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الزمالك ستحافظ على كيان النادي، لافتا إلى أنه يشفق على اللجنة من كم المشاكل المتروكة لها التي ستواجهها الفترة المقبلة.